Некоторые корабли меняют страну происхождения, а торговые предприятия перемещаются за пределы G7, чтобы уклониться от плана по ограничению цены на нефть.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину существуют достаточно высокие риски того, что Россия сможет обойти ограничение цен на нефть.

Об этом говорится в материале Reuters.

Соединенным Штатам известно о том, что некоторые корабли меняют страну происхождения, а торговые предприятия перемещаются за пределы G7, чтобы уклониться от плана по ограничению цены на нефть, говорится в материале.

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"Теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы продолжить поставки российской нефти после 5 декабря", — заявила Андреа Оливи, глобальный руководитель отдела наливных грузов в гиганте торговли сырьевыми товарами Trafigura.

В то ж время, Банк JP Morgan считает влияние ценового потолка приглушенным, поскольку Россия почти полностью обходит запрет, направляя китайские, индийские и собственные суда, средний возраст которых составляет почти два десятилетия, что является относительно древним по стандартам судоходства.

В результате российский экспорт в декабре может сократиться всего на 600 000 баррелей в сутки по сравнению с сентябрем.

По словам Норберта Рукера, главы экономического отдела швейцарской компании по управлению активами Julius Baer, ​​в движении находятся не только корабли, но и службы, необходимые для движения их нефтяных грузов.

"Нефтетрейдеры, торгующие российской нефтью, больше не находятся в Швейцарии, Женеве или Лондоне. Они уезжают с Ближнего Востока", — сказал Рукер.

Дэниел Ан, бывший главный экономист Госдепартамента США, говорит, что страны, введшие санкции против России, переоценили свой контроль над мировой торговлей нефтью.

Эмбарго на российскую нефть:

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

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