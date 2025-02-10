Ранее США пообещали ввести высокие пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая.

Цены на нефть выросли в понедельник, 10 февраля, поскольку рынок несколько обеспокоен заявлением нового президента США относительно импорта стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 54 цента, или 0,7%, до 75,20 долларов за баррель. В то же время, американская нефть (WTI) West Texas Intermediate продемонстрировала рост на 50 центов, или 0,7%, до 71,50 долларов за баррель.

Как сообщалось, сегодня, 10 февраля, власти США объявят о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия. По мнению специалистов, это может привести к замедлению глобального экономического роста и снижению спроса на энергоносители.

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Впрочем, специалисты склоняют к тому, что резкого роста цен на нефть ждать не следует, ведь рынок уже привык к резким заявлениям Трампа.

"Возможно, инвесторы начинают понимать, что реагировать негативно на каждую такую новость не является лучшей стратегией", - считает аналитик IG Тони Сайкамор.

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Ранее Трамп заявил, что введет высокие пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Позже он решил отсрочить решение по Канаде и Мексике. В свою очередь, эти страны пообещали направить больше сил на защиту границ.

Что касается ситуации с Китаем, то Си Цзиньпин выбрал "осторожную" стратегию и не прибегает к решительному ответу американскому президенту. Эксперты объясняют это тем, что полномасштабная тарифная война не в интересах Пекина.

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