Вероятно, Пекин извлек урок из своей первой торговой схватки с Трампом, отметили в издании.

Осторожный ответ президента КНР Си Цзиньпина на пошлины американского лидера Дональда Трампа показывает, что Китаю "есть что терять" из-за огромного торгового дисбаланса с США. Такое мнение высказал руководитель китайского экономического отдела Macquarie Group Ltd Ларри Ху, передает Bloomberg.

"Полномасштабная тарифная война не в интересах Китая. Вместо этого Китай, скорее всего, отреагирует на пошлины в основном за счет внутреннего стимулирования", - заявил эксперт.

Отмечается, что быстрые, но расчетливые ответные меры дали понять, что Пекин извлек урок из своей первой торговой схватки с Трампом.

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"На этот раз Си ввел пошлины только на американскую продукцию стоимостью 14 миллиардов долларов, что является лишь малой частью того, на что нацелился Трамп, приняв другие меры, которые продемонстрировали способность Китая при необходимости нанести еще больший ущерб американским компаниям", - говорится в публикации.

Указывается, что такая позиция Пекина отражает как успех Си в диверсификации импорта из США с первого срока Трампа, так и более шаткую экономическую ситуацию Китая.

"Осторожный ответ китайского лидера позволил избежать волнений на рынках, которые на прошлой неделе были потрясены тарифными перипетиями Трампа… Теперь вопрос в том, смогут ли лидеры крупнейших экономик мира быстро достичь соглашения до того, как вступят в силу китайские тарифы… Переговоры между двумя лидерами дадут первое представление о приоритетах Трампа на этот раз. Президент США чередовал жесткие высказывания по Китаю с более мягкими заявлениями, излагая потенциальные контуры соглашения", - пишет Bloomberg.

В издании добавили, что Трамп хочет более сбалансированной торговли, а также предполагает, что переговоры о тарифах могут затянуться на месяцы. При этом, как напомнили в статье, Трамп также ищет помощи у Си в быстром прекращении войны России в Украине и настаивает на том, чтобы Китай разделил права собственности на видеоприложение TikTok с американской компанией в течение 75-дневного срока.

По мнению главного экономиста по Китаю в Bank of America Global Research Хелен Цяо, форма любой будущей сделки будет зависеть от того, на какие уступки может пойти КНР.

Профессор международных отношений Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае Джозеф Грегори Махони отметил, что на данный момент Пекин балансирует между тем, чтобы выглядеть сильным, но не повышать ставки:

"Возможно, мы увидим, как два гиганта оценивают друг друга и проверяют решимость друг друга, одновременно играя на своей внутренней аудитории, прежде чем пожать друг другу руки".

Торговая война между США и Китаем - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, Китай объявил об ответных мерах после того, как президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на товары из Пекина.

Сообщалось, что Министерство финансов Китая объявило о введении 15-процентных пошлин на уголь и сжиженный природный газ и 10-процентных - на нефть и сельскохозяйственное оборудование из США.

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