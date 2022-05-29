Сообщается, что на данный момент разрабатывается законопроект с целью сохранения действующих тарифов.

На время войны цена на газ для украинского населения не будет меняться.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram-канале.

"На период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений", - отметил Тимошенко.

По его словам, варианты компенсации государством между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Рады.

"Основная цель законопроекта, который сейчас разрабатывается, - сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", - добавил Тимошенко.

Ранее в "Нафтогазе" прокомментировали возможное повышение цен на отопление в три раза. В компании заверили, что тарифы на газ и тепло останутся неизменными.

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