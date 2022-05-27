Планируется, что часть международной финансовой помощи будет использована для сдерживания повышения тарифов.

В Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" уверяют, что тарифы на газ но тепло останутся неизменными.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Отмечается, что 10 мая 2022 года на заседании Кабинета министров был одобрен проект закона "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в ходе действия военного положения и последующего восстановления".

Законопроектом, среди прочего, предусмотрено введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

"Информация, распространенная в ряде средств массовой информации, относительно того, что "в Украине цена на отопление будет повышена в три раза", является манипулятивной", - заявили в "Нафтогазе".

В компании отметили, что "Газоснабжающая компания "Нефтогаз Трейдинг" на выполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) действительно установила новые цены на газ. Планируемый с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договоров, которые ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с "Нафтогазом". Условия же трехлетних контрактов согласовывались правительством.

В пресс-службе пояснили, что одобренным Кабмином законопроектом предусмотрено, что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания повышения тарифов.

"Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с "Нафтогазом" и погасить просроченную задолженность", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем втрое - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

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