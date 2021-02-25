Средняя цена бензина марки А-92 составляет 27,18 грн/л, бензина марки А-95 - 28,19 грн/л.

Розничные сети АЗС 25 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,1-1 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr cо ссылкой на ежедневный ценовой мониторинг Консалтинговой группы «А-95».

Читайте такжеВ Украине АЗС начали поднимать цены на бензин и дизтопливоСредняя цена бензина марки А-92 составляет 27,18 грн/л, бензина марки А-95 - 28,19 грн/л.

В сети WOG все виды топлива подорожали на 10 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л. Glusco подняла цены на 30 коп./л: бензин А-92 и ДТ подорожали до 28,35 грн/л, бензин А-95 — до 29,35 грн/л.

На 1 грн/л бензины и ДТ подорожали на станциях «Параллели». AMIC в среднем подняла цену на все виды топлива на 7-14 коп./л, KLO — на 10-30 коп./л.

Цены в сети Motto выросли в среднем на 17 коп./л: «двойка» подорожала до 24,38 грн/л, «пятерка» — до 25,31 грн/л, ДТ — до 24,20 грн/л. Сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на 28 коп./л.

Такие сети как BVS, UPG, Shell, «Укр-Петроль», «Авантаж 7», «Овис», Mango, ZOG, «Рур Групп» и др. повысили цену топлива в пределах 0,1-1 грн./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за сутки выросла на 16 коп./л и составляет 27,16 грн/л, А-95 — 28,16 грн/л (+16 коп./л), ДТ — 27,58 грн/л (+14 коп./л).

Предыдущее подорожание

Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо.

18 января 2021 года розничные операторы также повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Розничные операторы 19 января также повысили цены на бензины и дизельное топливо.

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Автор: УНИАН