Бензин и дизель в Украине начали дешеветь: что будет с ценами на АЗС дальше

Дальнейшая динамика цен на АЗС будет зависеть, прежде всего, от ситуации на внутреннем рынке и мировых цен на нефть и нефтепродукты.

На украинских АЗС пошли в низ цены на светлые нефтепродукты.Основной причиной ослабления напряжения на колонках стало снижение оптовых цен и достаточное предложение, сообщает Enkorr.

С 10 по 17 августа розничная цена на бензин марки А-95 в среднем снизилась на 75 коп./л – до 80,29 грн/л, на дизельное топливо – на 45 коп./л – до 92,19 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 5 коп./л – до 43,69 грн/л.

Отмечается, что бензин полностью повторил динамику оптового рынка, который также продемонстрировал снижение на 0,75 грн/л (72,85 грн/л). При этом розничные цены заметно отставали по дизельному топливу и автогазу, которые подешевели на 2,23 грн/л (88,44 грн/л) и на 24 коп./л (38,48 грн/л).

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Из-за этого разница между оптовой и розничной ценой дизельного топлива за неделю выросла на 1,78 грн/л – до 3,75 грн/л. Для автогаза этот разрыв увеличился на 29 копеек – до 5,21 грн/л.

Как изменились цены с начала августа

За первые 17 дней августа разница между оптовой и розничной ценой бензина составила 5,24 грн/л. Это на 2,18 грн больше, чем в среднем в июле, что является максимальным показателем с марта 2026 года.

В то же время для дизельного топлива и сжиженного газа этот показатель опустился до самого низкого уровня с апреля 2026 года – 0,23 грн/л для дизеля и 4,85 грн/л для газа.

На рынке также активно менялись цены отдельных сетей. Среди премиальных сетей в течение недели цены меняли WOG и SOCAR. Последняя снизила стоимость бензина на 2 грн/л, тогда как WOG после повышения накануне уменьшила цену на А-95 на 60 коп./л, на дизель – на 90 коп./л. В результате цены WOG на основные виды топлива вновь приблизились к уровню ОККО.

На один уровень вышли UKRNAFTA и UPG. Обе сети снизили стоимость бензина на 1 грн/л. В UPG дизельное топливо также подешевело на 1 грн/л.

В настоящее время ниже двух крупнейших операторов по количеству АЗС находятся "Фактор" (87 грн/л, -1 грн/л), "Олас" (88,80 грн/л, -1,70 грн/л), "Кворум" (89,48 грн, -1,50 грн/л) и Green Wave (89,80 грн/л, -2 грн/л).

"БРСМ-Нафта" после снижения на 1,07 грн/л приблизилась к UKRNAFTA по цене дизельного топлива, которое сейчас стоит в среднем 89,92 грн/л.

Сеть в большинстве регионов снизила и стоимость бензина на 1 грн/л (75,99–79,99 грн/л). По А-95 оператор в Черниговской области держит самую низкую цену в стране – 75,99 грн/л.

Заметно снизились цены и на станциях Neftek: бензин подешевел на 3,50 грн/л, а дизель – на 3 грн/л. Несмотря на это, сеть остается одной из самых дорогих: дизель у нее стоит 95,99 грн/л.

Что будет с ценами дальше

За неделю разница между ценами премиальных сетей и дискаунтеров на бензин сократилась на 55 коп./л (около 5,60 грн/л). На дизельном топливе, напротив, разрыв увеличился на 57 коп./л (4,13 грн/л). На автогазе разница осталась практически неизменной и составляет чуть более 3 грн/л.

При этом разница между премиальными сетями и дискаунтерами по бензину и дизельному топливу остается меньше, чем в прошлом году: 6,88 грн/л для бензина и 7,30 грн/л для дизельного топлива. А вот по автогазу разрыв почти соответствует показателю прошлого года – 3,15 грн/л.

Соотношение цены газа к бензину выросло до 54,4% против 53,8% ранее. Дальнейшее движение цен будет зависеть от баланса предложения на внутреннем рынке и внешних котировок. Маржа на дизельное топливо по-прежнему на 4,65 грн/л ниже прошлогоднего среднего уровня (8,40 грн/л), бензин не дотянул чуть более 1,20 грн/л (8,70 грн/л). Поэтому без нового снижения оптовых цен нефтетрейдерам будет сложно существенно снижать цены на стелах.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что во второй половине августа проблем с топливом в Украине не ожидается. По его словам, импортеры заранее заключили контракты на значительные объемы, а проблемы с морской логистикой частично компенсируются другими маршрутами.

Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо в Украине могут приблизиться к 100 гривень за литр, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся.

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