В сетях WOG и ОККО цена выросла на 1 грн/л - до 26 грн/л.

Цены на сжиженный газ 23 марта в крупных сетях АЗС Украины выросли на 1-2 грн / л.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" по результатам оперативного мониторинга.

В розничной сети "Привата" в среднем цены повысились на 1,98-2 грн/л, до 22,37-22,28 грн/л.

На 1 грн/л, до 26 грн/л, выросла цена на сжиженный газ в сетях WOG и ОККО. Такие сети, как BVS и "БРСМ-Нафта", подняли цену на продукт на 1-1,3 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 23 марта составила 24,74 грн / л (+96 коп./ л до 22 марта).

Как ранее сообщал УНИАН, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн дал прогноз, как изменятся цены на бензин, дизтопливо и автогаз в 2022 году в Украине. По его словам, стоимость нефтепродуктов в Украине зависит от мировых котировок нефти и курса валют. Оба фактора - непредсказуемы.

24 февраля Россия напала на независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

По состоянию на 19 марта в Украине розничные сети АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо. В частности, на автозаправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л соответственно, дизельное топливо - на 7,85 грн./л - до 37,05 грн/л.

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