Цены на газ пошли вверх: во сколько украинцам обойдется отопительный сезон

Игорь Орел

Наверное, нет в Украине более заполитизированной и «разогретой» темы, чем газовая. Сколько будет стоить «голубое топливо»? Хватит ли его запасов в стране на зиму? Кто наживается на отечественной газодобыче?

И много других вопросов, которые очень любит обсудить простой украинец со старым другом или незнакомым попутчиком. Политики также не упускают возможности для манипуляций и паразитирования на этой теме ради политических баллов. Не стоят в стороне и СМИ, отдающие газовой теме первые полосы и лучшее время в эфире.

Без сомнения, если бы газ был музыкантом, то в Украине он собирал бы стадионы в каждом городе и даже смог бы побороться за кресло президента. Такую популярность эта тема обрела за годы независимости.

Если бы газ был музыкантом, то в Украине он собирал бы стадионы в каждом городе и даже смог бы побороться за кресло президента

Да, нельзя отрицать, что после 2014 года наша страна пошла по пути реформ, направленных, в том числе, на разрушение коррупционных схем в газовой сфере. Поэтому истерия вокруг этого энергоресурса понемногу спадает. Ведь ежегодно сфера поставок и добычи газа в Украине становится более прозрачной, конкурентной, прогнозируемой, а значит – более скучной для обывателя. Это нормальный процесс, который прошли все страны ЕС, куда стремимся и мы. Однако, есть одна тема, которая будет популярна, наверное, вечно – это цена на газ, которая с июля вновь начала расти.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» повысила на июль цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей на 7 процентов по сравнению с ценой на июнь - до 2 298 гривень за тысячу кубометров без учета НДС и расходов на транспортировку.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что это стало следствием того, что цены на газ на главных европейских хабах, на которые ориентируются продавцы топлива в Украине, в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.

Сдерживающими факторами для значительного повышения украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением и предложением. В частности, по состоянию на июль в украинских хранилищах накоплено свыше 21 миллиардов кубометров газа, что на 42 процента выше показателей прошлого года.

Не секрет, что с приближением отопительного сезона цены на газ традиционно растут, а в летний период падают.

Однако, грядущий отопительный сезон будет особенным, так как с 1 августа в Украине должен заработать конкурентный рынок газа для населения, на котором цена ресурса будет устанавливаться не правительством через госхолдинг «Нафтогаз Украины», а рынком.

То есть, если цены продолжат стремительно расти, то инструментарий у руководства страны для их сдерживания будет очень ограниченным. При этом, в Украине высокие цены на газ – это существенный удар по политическому рейтингу.

В то же время, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев успокаивает: в разгар отопительного сезона стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам — на 20 – 30 процентов.

Если предположить, что Коболев сравнивает с ценой, которую в прошлом отопительном сезоне «Нафтогаз» предлагал рынку, то не сложно подсчитать, какая будет цена для населения в грядущем отопительном сезоне.

К примеру, в декабре 2019 года «Нафтогаз» продавал газ для промышленных потребителей по минимальной цене в 5 861 гривень за тысячу кубометров. То есть, если исходить из прогноза Коболева, то стоимость газа для населения в декабре 2020 года может составить около 4 689 гривень за тысячу кубометров без НДС и других наценок. В два раза выше, чем по состоянию на июль. Также не стоит забывать, что цены на газ в этом году остаются на рекордно низком уровне. Никто пока не может предсказать, как они вырастут в ближайшие годы, когда мир оправится от экономического кризиса.

Украина обладает достаточными запасами газа в своих недрах, которые необходимо разведать и добыть

Однако, панически бояться высоких цен не стоит. Для Украины уже давно существует рецепт, как смягчить этот раздражитель. Необходимо направить ресурсы на масштабную энергомодернизацию страны, которая, имея более слабую экономику, чем западные соседи, потребляет непростительно много энергоресурсов. По оценкам экспертов, в течение нескольких лет Украина способна сократить потребление газа вдвое. Для этого нужны миллиардные средства, политическая воля и сознательность граждан.

Не вериться, что такое возможно? Но, дороги же как-то строятся, а в это тоже мало кто верил.

Второе направление – это увеличение собственной добычи газа, что позволит снизить цену внутри страны. Украина обладает достаточными запасами газа в своих недрах, которые необходимо разведать и добыть. В противном случае, уже через несколько десятилетий наша страна рискует остаться с крупнейшими запасами, которые никому не будут нужны, так как мир окончательно перейдет на возобновляемые источники энергии.

Пока этого не будет сделано, то страна ежегодно с приходом зимы, затаив дыхание, будет ждать новостей о том, на сколько увеличились цены на газ, тогда как весь остальной цивилизованный мир оставил эту тему в 20 веке.

Игорь Орел

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