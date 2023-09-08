Плохая новость для тех, кто переходит на индивидуальные газовые котлы.

Цена на газ для украинцев после окончания войны может вырасти в несколько раз по сравнению с ценой на голубое топливо, которое НАК "Нафтогаз Украины" будет продавать теплогенерирующим предприятиям. Об этом в интервью УНИАН рассказал президент межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

По его словам, это должны понимать те украинцы, которые по тем или иным причинам отказываются от централизованного отопления в своих домах и переходят на индивидуальные газовые котлы.

"У нас разрушают центральное теплоснабжение: "давайте в каждой квартире поставим котел". И людям не говорят, что когда закончится война, то цена газа для населения будет в несколько раз выше, чем для теплоснабжающих предприятий", - сказал он.

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Также эксперт указал на то, что эта ситуация в Украине возникла из-за манипуляции с ценами на голубое топливо, когда стоимость газа для граждан и представителей теплокоммунэнерго существенно не отличалась.

"Должно быть две цены - оптовая и розничная. По оптовой должны закупать газ тепловики, а по розничной - покупать население. А розничная цена всегда выше оптовой. Вот экономическая модель, которая должна быть", - сказал он.

Цена на газ в Украине

Летом 2023 года компания "Нафтогаз" продлила действие тарифа "Фиксированный" на ближайший отопительный сезон для украинцев. Цену на газ для населения не будут повышать по крайней мере до 1 мая 2024 года. Следовательно кубический метр голубого топлива для бытовых потребителей будет стоить 7,96 гривен.

В конце августа Кабинет министров продлил срок действия Положения о специальных обязательствах на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Как заверил премьер-министр Денис Шмыгаль, "Нафтогаз" будет и в дальнейшем реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене - 7,4 гривны за кубический метр.

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