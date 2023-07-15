И после победы Украины к вопросу цены на газ в "Нафтогазе" обещают относиться так, чтобы не нанести финансовый удар по населению.

Цену на газ для населения не будут повышать по крайней мере до 1 мая 2024 года. Компания "Нафтогаз" продлила действие тарифа "Фиксированный" на ближайший отопительный сезон.

Следовательно, 1 кубический метр голубого топлива для бытовых потребителей и дальше будет стоить 7,96 гривень, говорится в сюжете ТСН.

"Я хочу успокоить всех украинцев: "Нафтогаз" не планирует менять цены на газ в этом отопительном сезоне. Зимой украинцы могут быть уверены в том, что их платежки не будут расти", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

В компании напоминают: какими бы ни были тарифы на газ, стоит постоянно работать над энергоэффективностью, в частности, утеплять дома.

Тариф на газ в Украине с 1 мая 2023 года

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая продает газ 98% населения, объявила новый годовой тариф на газ. Тариф не изменился и составляет 7,96 грн за куб.м. Подключение к нему происходит автоматически.

28 апреля Кабинет министров продлил срок действия постановления о возложении специальных обязанностей на группу "Нафтогаз Украины" по поставкам газа на льготных условиях населению и предприятиям, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, до 31 августа 2023 года.

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