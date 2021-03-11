Такая система будет касаться прежде всего защиты уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла.

В Министерстве энергетики планируют создать унифицированную цифровую систему потребителей энергии, что позволит "обеспечить защиту уязвимых потребителей в случае непредвиденных обстоятельств или проблем".

Читайте такжеКиевлянам в этом месяце за отопление придется заплатить больше: в «Киевтеплоэнерго» назвали причинуОб этом сообщает Минэнергетики на Правительственном портале.

И. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил о необходимости создания унифицированной цифровой системы, как один из ключевых элементов устойчивого развития энергетического сектора". Такая система будет касаться прежде всего защиты уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла.

Создание унифицированной цифровой системы, отмечают в Минэнергетики, должно стать результатом совместных усилий ряда ведомств, в частности Минэнерго, Минсоцполитики, Минцифры, Минфина, Минэкономики, АМКУ и Госпотребслужбы. Она будет содержать информацию о потребителях жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы, которые они платят, объемы начисленных им субсидий и тому подобное.

"В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", – рассказал Витренко.

Кроме того, как предлагает Минэнерго, система будет иметь сервисы для отслеживания расходов на "коммуналку" и их анализа, а также для смены поставщика комуслуг.

Также отмечается, что система не предусматривает изменение механизма коммунальных субсидий, действующего сейчас.

К дальнейшей работе в ведомстве будут привлекать операторов систем транспортировки газа и передачи электроэнергии, распределительных сетей и других.

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Автор: УНИАН