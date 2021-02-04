В апреле 2021 года в Украине ожидается очередной этап повышения тарифов на электроэнергию.
Об этом сообщает OBOZREVATEL, со ссылкой на источник в Кабмине.
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Как пишет издание, источники в правительстве рассказывают о нескольких возможных сценариях, один из которых предполагает подорожание тока почти в два раза для тех, кто использует больше 300 кВт*час в месяц.
Как сообщают источники OBOZREVATEL, пересмотр тарифов готовят уже с 1 апреля.
В то же время, глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко, ссылаясь на собственные источники, говорит: с 1 апреля тариф на первые 300 кВт*час менять не будут, а за каждый следующий придется платить уже 3,42 грн.
По словам Попенко, подорожание происходит потому, что на плечи граждан хотят переложить долги по зеленым тарифам, которые сейчас накопились уже в размере 15-20 млрд грн.
"В Украине дефицит бюджета и на нас пробуют переложить долги зеленых инвесторов. Когда в Украину массово пришли зеленые инвесторы, им установили самый высокий тариф. Сейчас нужно с ними рассчитываться. Мы одновременно убиваем дешевую атомную электроэнергию и заставляем государство покупать самую дорогую электроэнергию в Европе. У государства денег нет и оно поднимает нам с вами тарифы", - заявил Попенко.
Что этому предшествовало
- С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.
- С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- 13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.
- 18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.
- Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.
- 3 февраля 2021 года "Нафтогаз" договорился с компаниями о льготной цене на газ для населения.
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