Текущая цена газа для населения составляет 6,99 гривни за кубометр.

Себестоимость добычи газа государственной компанией "Укргазвыдобування" составляет приблизительно 2,6 гривни за кубометр.

Читайте такжеВ Минэнерго не знают, сколько газа в подземных хранилищах

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка".

"Себестоимость добычи, например, государственной компанией "Укргазвыдобування" - приблизительно 2,6 гривни за кубометр. Продается этот газ за 6,99 гривни, но в 6,99 гривни также входит тариф на транспортировку газа магистральными газопроводами… Также в эту цену включаются налоги, которые платит "Нафтогаз" в госбюджет, с этих налогов выплачиваются зарплаты бюджетникам, пенсии, финансируется оборона государства, в эту цену также входят дивиденды, которые идут в госбюджет", - сказал Витренко.

Он отметил, что благодаря тому, что газ, добывающийся госкомпаниями, продается не по себестоимости, а с определённой наценкой, у государства есть средства для финансирования субсидий.

"Из госбюджета также финансируются субсидии. Что такое субсидии? Это когда даются деньги тем, кто не может оплачивать и 2,6 гривни. Поэтому, если мы не будем заботиться о тех, кто не может платить полную цену, мы не сможем называть себя цивилизованным государством. Чтобы заботиться о тех, кто не может платить рыночную цену, нужно где-то брать деньги. Эти деньги идут с прибыли, когда рыночная цена выше себестоимости", - сказал Витренко.

Также он отметил, что благодаря тому, что газ, добывающийся в Украине, продается по рыночным или близким к рыночным ценам, у людей появляются стимулы сокращать потребление, а у госкомпаний - ресурс для наращивания добычи.

Что этому предшествовало

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году сократила добычу газа на 1%, по сравнению с 2019 годом, до 13,45 миллиарда кубометров.

По данным "Оператора ГТС Украины", в 2020 году Украина увеличила потребление газа на 3% по сравнению с 2019 годом - до 30,9 миллиарда кубометров.

В январе 2021 года правительство установило граничную цену на газ для населения в размере 6,99 гривни за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел