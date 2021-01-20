Речь идёт о тех органах местного самоуправления, которые имеют право устанавливать тарифы на тепло.

Центральная власть в лице Кабинета министров и Офиса президента обратится к органам местного самоуправления, чтобы они не поднимали тарифы на тепло для населения.

Читайте такжеКличко пообещал, что в Киеве не будут повышать тарифы на отоплениеОб этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство проведет встречу с мэрами, с участием Офиса президента, представителей местной власти, Ассоциации городов Украины. Будем говорить о соответствующих тарифах, которые устанавливает местная власть. Я уверен, что мы выйдем на справедливое решение, чтобы местная власть не поднимала тарифы на тепло для людей", - сказал он.

Что этому предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко провести аудит тарифов на газ и отопление во всех областях Украины и получить разъяснения на местах относительно их завышения.

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Автор: Дмитрий Шварц