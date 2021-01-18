Согласно принятому решению, цены на газ для населения снизятся более чем на 30%, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие правительством постановления об уменьшении тарифов на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Читайте такжеВ Украине ввели предельный тариф на распределение газа

Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.

"По принятому решению цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть простом украинце", - отметил Зеленский.

Отмечается, что это решение — временное, оно введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическую ситуацию.

Цена на газ: сколько теперь будут платить украинцы

18 января Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона граничную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения и установить граничную цену на газ, несмотря на внедрение конкурентного рынка газа с 1 августа 2020 года.

На эту инициативу негативно отреагировал Международный валютный фонд.

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Автор: Анна Бредихина