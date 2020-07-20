Буславец активно плодит чиновников, курирующих угольную отрасль

Один из замов будет отвечать за операционную деятельность, второй - за реформирование отрасли

Заместители министра энергетики Украины Максим Немчинов и Александр Зорин будут отвечать за реформирование и управление угольной отраслью.

Об этом в ходе заседания профильного комитета Верховной Рады в понедельник, 20 июля, сообщила глава министерства Ольга Буславец.

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Чем будут заниматься чиновники

"Один из заместителей отвечает за операционную деятельность, деятельность второго будет направлена на реформирование отрасли", - сказала она.

По словам Буславец, представители министерства в ближайшее время посетят шахты для оценки их работы, перспективности в части запасов и себестоимости, разработки планов по среднесрочной добыче угля.

История назначений

В середине апреля 2020 года Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.

В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере.

Кабинет министров Украины 15 июля 2020 года назначил заместителями министра энергетики Украины Максима Немчинова и Александра Зорина.

Немчинов имеет опыт работы в ГП "Уголь Украины", а также на разных должностях в Министерстве угольной промышленности, Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Позднее работал госсекретарем Минэнергоугля и возглавлял госпредприятие "Укрхимтрансаммиак". Зорин возглавляя госпредприятия "Волыньуголь" и "Мирноградуголь".

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