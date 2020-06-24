Зеленский хочет уволить временного министра энергетики Буславец - СМИ

Кандидаты на должность министра энергетики и защиты окружающей среды уже проходят спецпроверку.

Временный министр энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере. Причем Зеленский не первый месяц размышляет над сложившейся ситуацией – 30 марта он отозвал из Совета вопрос назначения Ольги Буславец главой Минэнерго, хотя 16 апреля Кабмин назначил ее исполняющей обязанности", - говорится в сообщении.

Как результат, на Банковой задумались о назначении нового министра энергетики. По данным источника издания в Офисе президента, среди кандидатов на министра: Валерий Кальченко, Виктор Куртев, Александр Сагура и Константин Ущаповский. В настоящее время кандидаты проходят спецпроверку.

Валерий Кальченко. Его имя связывают с Юлией Тимошенко и называют ее соратником. С 2005 по 2006 и с 2007 по март 2010 года он был главой Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). С 2011 по 2014 год был членом Нацкомиссии.

Виктор Куртев. СМИ связывают его с рядом скандалов. Согласно информации судебных реестров, фирмы Куртева является истцом или ответчиком в 29 судебных делах, в том числе уголовных. СМИ также называют его "смотрящим" за энергобизнесом Василия Хмельницкого. В 2019 году Куртев баллотировался в народные депутаты от "Слуги народа" по 143 округу, но проиграл выборы.

Александр Сагура. Согласно данным СМИ, до сентября прошлого года возглавлял наблюдательный совет "Тернопольоблэнерго", также был директором "Укрэнергоконсалтинг", которая управляет активами братьев Суркисов в энергетике.

Константин Ущаповский. Советник министра Игоря Насалика в 2017 г. в период принятия закона "О рынке электрической энергии". Также экс-директор ГП "НЭК "Укрэнерго" (с апреля по декабрь 2014 года). До июня 2019 года был заместитель директора одного из подразделений ГП "Энергоатом".

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Как сообщал УНИАН, ранее временный министр энергетики Ольга Буславец скандальным образом решила отключить три атомные энергоблоки и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", которая производит самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая большая доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность заместителя министра Мінекоенерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, который ранее работал топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы тоже получил ДТЭК.

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