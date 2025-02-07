Сеть АЗК БРСМ-Нафта продолжает демонстрировать прозрачность и открыто отчитывается об уплаченных налогах, внося весомый вклад в развитие экономики Украины.

Только за 2024 год компания перечислила в Государственный бюджет на 68% больше, чем в 2023 году. Среди ключевых показателей:

Налоги при импорте и операционной деятельности составили значительную часть уплаченных сумм.

Налоги на персонал выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.

Средний размер операционных налогов на один АЗК в 2024 году составил 6 млн грн.

Поддержка Сил обороны Украины: БРСМ-Нафта не только обеспечивает экономическое развитие, но и активно поддерживает Вооруженные силы Украины и волонтерские инициативы. За последние три года компания передала:

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качественное топливо на более 51 млн гривен;

31 единицу специального транспорта;

более 500 FPV-дронов, необходимых для выполнения боевых задач.

Александр Мельничук, топ-менеджер сети АЗК БРСМ-Нафта: "Мы осознаем свою ответственность перед государством и обществом. Наша компания продолжает инвестировать в развитие бизнеса, своей команды и поддержку украинской армии. Налоги, которые мы платим, и помощь, которую мы предоставляем военным и волонтерам, является частью нашего вклада в будущее Украины. Мы и в дальнейшем будем работать для укрепления экономики и обороноспособности нашей страны".

БРСМ-Нафта - это надежный партнер государства, который ежедневно вносит свой вклад в развитие Украины.