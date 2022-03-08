BP также выйдет из пакета акций "Роснефти".

Британская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) не будет заключать новые контракты на покупку нефти и газа из России.

Об этом идет речь в заявлении на официальном сайте компании.

"Сегодня совет директоров BP объявил, что BP выйдет из пакета акций "Роснефти". BP владеет 19,75% акций "Роснефти" с 2013 года", – говорится в заявлении компании.

Кроме того, генеральный директор BP Бернард Луни и директор "Роснефти" Боб Дадли, назначенный BP, покидают совет директоров "Роснефти".

"Нападение России на Украину – это акт агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона. BP работает в России более 30 лет, работая с блестящими российскими коллегами. Однако эта военная акция представляет собой коренное изменение. Это привело совет директоров BP к выводу после тщательного рассмотрения, что наше сотрудничество с "Роснефтью", государственным предприятием, просто не может продолжаться. Мы больше не можем поддерживать представителей BP в совете директоров "Роснефти". Холдинг "Роснефти" больше не связан с бизнесом и стратегией BP, и теперь совет директоров принял решение о выходе из пакета акций BP в "Роснефти". Совет директоров BP считает, что эти решения отвечают долгосрочным интересам всех наших акционеров", – заявил глава правления BP Хельге Лунд.

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни добавил: "Как и многие другие, я был глубоко потрясен и опечален ситуацией, разворачивающейся в Украине, и я всем сердцем сочувствую всем, кого это затронуло. Это заставило нас коренным образом переосмыслить позицию BP по отношению к "Роснефти". Я убежден, что решения, которые мы приняли как совет директоров, не только правильны, но и отвечают долгосрочным интересам BP. Нашим непосредственным приоритетом является забота о наших замечательных людях в регионе, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их. Мы также смотрим, как BP может поддержать более широкую гуманитарную деятельность".

Как сообщал УНИАН, ранее нефтегазовый британско-нидерландский гигиант Shell объявил о своем намерении полностью уйти с российского рынка, в том числе отказавшись от нефти и газа и закрыв сеть АЗС в России.