Это первая часть из общего транша.

Сегодня, 14 ноября, министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли объявил о выделении 5 миллионов фунтов стерлингов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующее соглашение будет подписано с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора Секретариата Энергетического Сообщества Дирком Бушле.

Как сообщили в пресс-центре "Энергоатома", указанная сумма будет отправлена в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического Сообщества. Это первая часть транша, а в будущем Британия выделит еще 5 миллионов фунтов.

"Эта поддержка поможет с существенным ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также восстановит электроснабжение домохозяйств и ключевых объектов", — говорится в заявлении британского правительства.

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Британия подчеркнула, что стала самым крупным донором Фонда энергетической поддержки Украины. Власти государства также предоставят специализированное энергетическое оборудование для поддержки и функционирования критически важной национальной инфраструктуры. Это приоритетный запрос украинского правительства.

Галущенко прокомментировал помощь от Британии следующими словами: "Россия пытается сломать нас, обстреливая энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев накануне зимы без тепла и света. Сегодня поддержка международных партнеров важна как никогда".

По словам министра энергетики Украины, средства от Британии позволят приобрести оборудование для энергетических компаний, что сложно сделать в рамках гуманитарной помощи.

Проблемы Украины с энергоснабжением в результате обстрелов оккупантов

Как сообщил советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко, по состоянию на 19 октября рашисты повредили около 40% энергетических объектов в нашей стране.

С середины октября в Украине проходят аварийные и стабилизационные отключения. Последние пока не планируют отменять из-за недавнего удара оккупантов по важному объекту энергетической инфраструктуры. В результате атаки враг уничтожил уникальное оборудование.

Упомянутый объект — один из ключевых в "Укрэнерго". Террористический обстрел россиян привел к проблемам с электричеством в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, а также столице.

По данным исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в некоторых населенных пунктах Украины свет отсутствует полностью. Например, во время бегства из Херсона оккупанты разрушили вся энергетическую систему. На ее восстановление понадобится не меньше месяца.

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