В Херсонской области постараются как можно быстрее восстановить электричество.

Россия уничтожила всю энергетическую систему Херсона, на ее восстановление потребуется около месяца. Так оценивают энергетики последствия оккупации города.

Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире "Суспильного", в некоторых населенных пунктах вообще нет света. Например, в Херсоне рашисты разрушили всю энергосистему.

"Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии", — сказал Сахарук.

По его словам, в Херсонской области постараются как можно быстрее восстановить электричество. Для этого ДТЭК предоставит специалистов, технику и материалы.

"Мы готовы предоставить людей, технику, материалы, чтобы помочь как можно быстрее восстановить энергетическую инфраструктуру в Херсоне и на освобожденной территории Херсонской области", – добавил Сахарук.

Он напомнил, что после деоккупации Киевщины энергосистему восстановили за 30 дней. Столько же, по приблизительным подсчетам, уйдет времени и на работы на Херсонщине. Но впереди еще более точная оценка характера разрушений.

Освобождение Херсона и правобережья области

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал начать вывод военных из Херсона и с правобережья области.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как местные жители встречают украинских защитников в городе.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

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