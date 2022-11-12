РФ уничтожила всю энергосистему в Херсоне / фото t.me/SobolevskyiYurii

Россия уничтожила всю энергетическую систему Херсона, на ее восстановление потребуется около месяца. Так оценивают энергетики последствия оккупации города. 

Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире "Суспильного", в некоторых населенных пунктах вообще нет света. Например, в Херсоне рашисты разрушили всю энергосистему.

"Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии", — сказал Сахарук.

По его словам, в Херсонской области постараются как можно быстрее восстановить электричество. Для этого ДТЭК предоставит специалистов, технику и материалы.

"Мы готовы предоставить людей, технику, материалы, чтобы помочь как можно быстрее восстановить энергетическую инфраструктуру в Херсоне и на освобожденной территории Херсонской области", – добавил Сахарук.

Он напомнил, что после деоккупации Киевщины энергосистему восстановили за 30 дней. Столько же, по приблизительным подсчетам, уйдет времени и на работы на Херсонщине. Но впереди еще более точная оценка характера разрушений.

Освобождение Херсона и правобережья области

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал начать вывод военных из Херсона и с правобережья области.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как местные жители встречают украинских защитников в городе.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

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