Россия уничтожила всю энергетическую систему Херсона, на ее восстановление потребуется около месяца. Так оценивают энергетики последствия оккупации города.
Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире "Суспильного", в некоторых населенных пунктах вообще нет света. Например, в Херсоне рашисты разрушили всю энергосистему.
"Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии", — сказал Сахарук.
По его словам, в Херсонской области постараются как можно быстрее восстановить электричество. Для этого ДТЭК предоставит специалистов, технику и материалы.
"Мы готовы предоставить людей, технику, материалы, чтобы помочь как можно быстрее восстановить энергетическую инфраструктуру в Херсоне и на освобожденной территории Херсонской области", – добавил Сахарук.
Он напомнил, что после деоккупации Киевщины энергосистему восстановили за 30 дней. Столько же, по приблизительным подсчетам, уйдет времени и на работы на Херсонщине. Но впереди еще более точная оценка характера разрушений.
Освобождение Херсона и правобережья области
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал начать вывод военных из Херсона и с правобережья области.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как местные жители встречают украинских защитников в городе.
В тот же день украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.