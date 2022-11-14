Сейчас отключение света по плану – это оптимистичный сценарий для Украины.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что стабилизационные отключения света по графику для жителей центральных регионов страны являются оптимистичным сценарием, так как оккупанты нанесли удар по уникальному энергетическому оборудованию.

По словам Сахарука, недавно оккупанты ударили ракетой по стратегическому объекту энергетической инфраструктуры и повредили уникальное оборудование, которое невозможно заменить, а нужно заново изготавливать. Кроме того, этот объект только что был отремонтирован после предварительного обстрела. Из-за этого в центральных регионах Украины, кроме стабилизационных графиков, были применены аварийные отключения. Поэтому сейчас отключение света по плану – это оптимистичный сценарий.

"Сейчас программа максимум – иметь графики, их выполнять и жить по ним. Надеемся, что сможем отремонтировать и следующие элементы", - сказал он.

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Он уточнил, что пока не идет речь об отмене стабилизационных отключений, а наоборот - их соблюдение является пока максимально возможным результатом.

Отключение света в Украине: детали

Энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов в октябре и ноябре. По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Сейчас плановые отключения применяются в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

Также сообщалось, что на прошлой неделе российские оккупанты серьезно повредили один из ключевых объектов "Укрэнерго".