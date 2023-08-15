Оккупационная администрация пытается успокоить местное население и заявляет, что горючего хватает в полном объеме, хотя в действительности, запасов на полуострове практически нет.

В аннексированном Крыму заканчиваются запасы бензина, цены на АЗС стремительно растут. На фоне попыток жителей полуострова запасаться топливом, возле АЗС стоят километровые очереди из автомобилей.

Как сообщает представительство президента Украины в АРК, оккупационная администрация пытается успокоить местное население и заявляет, что горючего хватает в полном объеме, хотя в действительности, запасов горючего на полуострове практически нет.

"В оккупированном Крыму стремительно дорожает горючее. Связывают это с тем, что запасов горючего на полуострове практически нет. В то же время оккупационная администрация пытается успокоить местное население и заявляет, что горючего хватает в полном объеме, а ситуация в Крыму "стабильная" и "находится под контролем", – говорится в сообщении.

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Ситуация с бензином в Крыму

14 августа 2023 года сеть автозаправок ТЭС в оккупированном Россией Крыму предупредила своих клиентов о возможном дефиците бензина.

Так, постоянные клиенты получили SMS-сообщения о том, что на этой неделе возможен дефицит некоторых марок бензина, соответственно рекомендуется сделать запасы топлива.

С первых дней августа 2023 года не на всех АЗС Симферополя был в наличии бензин Аи-95. Из-за этого владельцы автомобилей вынуждены были переходить на Аи-93 и другие марки.

При этом оккупационные власти захваченного украинского полуострова утверждали, что ситуация с топливом в Крыму якобы "стабильная", и "будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95".

Тем временем, топливо на АЗС продолжает дорожать, в частности в Керчи цена на бензин и дизельное топливо повышается практически с каждым днем.

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