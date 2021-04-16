Байден заявил, что США занимаются этим вопросом.

Американский президент Джо Байден объяснил, почему США 15 апреля не ввели новые санкции против российского газопроповода "Северный поток-2".

Об этом он сказал 15 апреля во время своего обращения.

Байден заявил, этот вопрос влияет на союзников в Европе, но США занимаются им.

"Это сложный вопрос, который влияет на наших союзников в Европе. Я являюсь оппонентом "Северного потока-2" в течение длительного времени: и до того, как я стал президентом и даже, когда я выполнял функции вице-президента в свое время. Но это очень серьезный вопрос, мы им занимаемся", - сказал он.

Санкции США против России

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы.

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.

Также сообщается, что Штаты высылают из Вашингтона десять российских дипломатов.

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

1 апреля 2021 года в правительстве Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Олег Давыгора