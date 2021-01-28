Розничные сети 28 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

Розничные сети 28 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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В сети ОККО продукт подорожал на 8 коп./л, до 13,91 грн/л. На столько же в среднем по сети подняла цену Motto (до12,96 грн/л).

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 3 коп./л, до 12,39–12,34 грн/л.

Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Полтавской области, где стоимость автогаза выросла на 20 коп./л, до 12,25 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 10 коп./л.

«Автотранс», «UPG», «Кворум» и «Овис» подняли цены на 10 коп./л.

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

20 января 2021 года ряд АЗС также изменили свой ценник на автогаз.

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Автор: УНИАН