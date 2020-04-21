Эксперт рассказал о причинах и последствиях резкого обвала на нефтяном рынке

Исторический обвал стоимости нефти на мировом рынке уже назвали "черным" нефтяным понедельником.

Представитель в МВФ от Украины Владислав Рашкован считает, что у так называемого "черного нефтяного понедельника" есть сразу несколько причин и не стоит аномалию связывать с будущим на рынке нефти в мире.

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Об этом сообщает на своей на странице в Faceboоk представитель в МВФ от Украины Владислав Рашкован.

Четыре оговорки вчерашнего падения цен на нефть

В целом ситуация в понедельник касалась не всей нефти, а сырой нефти WTI (West Texas Intermediate); По данным Reuters, вечером также в минус ушли и котировки нефти на европейском спот-рынке, но не так катастрофично для Urals и Brent.

Инструмент, за которым мы наблюдали в понедельник - это фьючерс на WTI, торгующийся на NYMEX с тикером CL; Фьючерсы на Brent и Urals тоже снизились, но не так значительно;

Особенность этого инструмента - это не финансовый (спекулятивный) инструмент, где расчет происходит только в деньгах в зависимости от того, кто лучше угадал курс на определенную дату. CL - это поставочный контракт (this contract is settled physically), то есть тот, кто его продает (short side), обязан поставить нефть покупателю (long side), который обязан ее физически принять (для нефти Brent таких жестких условий нет). Другими словами: продавец должен иметь нефть, а покупатель должен иметь законтрактованы физические хранилища для закачки покупается нефти, скорее всего в Cushing в Оклахоме - именно этот порт чаще всего используется для отгрузки нефти WTI;

Речь идет о цене фьючерсов на поставки именно в мае 2020. Цена на июньский контракт на поставку нефти WTI в понедельник снизилась не так значительно: на 14,1%, до 21,5 доллара за баррель.

То есть суммируя, речь идет о специфическом активе: фьючерсные контракты, торгующиеся на NYMEX (тикер CL), на физическую поставку нефти марки WTI в мае 2020.

Основные причины обвала

Падение спроса на нефть в связи с всемирным карантином понизило бытовое потребление, в частности в связи с окончанием отопительного сезона. Автовладельцы уменьшили потребление в разы. Важным фактором также является ограничение пассажирских и промышленных авиарейсов. Во многих странах спад экономической активности тоже снижает спрос.

Дальнейший рост предложения нефти на рынке. Эта часть уравнения началась с момента, когда на фоне снижения спроса страны-члены ОПЕК + планировали снизить добычу нефти, но так и не смогли договориться. Россия вышла из соглашения ОПЕК +, а Саудовская Аравия вместо снижения добычи, решила ее повысить. После Саудовской Аравии такой же шаг сделали и другие участники, опасаясь снижения цен в будущем и желая продать больше нефти прямо сейчас. Такое скоординированное безумие привело к дальнейшему обвалу цен на нефть до двадцатилетних минимумов. 10 дней назад страны ОПЕК+ все же достигли новых принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти (примерно на 10%). Но эти договоренности начнут действовать только с мая, и соответственно к ним страны только постепенно будут снижать добычу. А нефть надо загружать в хранилища прямо сейчас, когда добыча все еще велика. Стоит сказать, что большинство экспертов считает, что снижение на 9,7 миллиона баррелей в сутки уже не поможет стабилизации рынка, и ОПЕК надо снова встречаться для нового соглашения.

Как результат превышения предложения над спросом прямо сейчас, которое надо или переделывать (WTI crude oil - сырая нефть), или хранить, ожидая большего спроса в будущем. По данным Минэнерго США, суточные объемы переработки нефти снижаются уже вторую неделю подряд, запасы нефти за прошедшую неделю выросли на 19,25 миллиона баррелей, превзойдя ожидания экспертов в полтора раза. А мы помним, что, если вы купили этот контракт, то нефть надо куда-то закачивать, а закачивать некуда - хранилища нефти забиты. Сливать в океан тоже не вариант.

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Дополнительный негатив рынку придает тот факт, что в танкерах, которые бороздят морские просторы от Сингапура до Нью-Йорка, уже накопились рекордные 160 миллионов баррелей сырой нефти (то есть вместо логистической функции танкеры сейчас используются как передвижные хранилища, и не особо спешат в порт назначения - их просто негде разгружать).

Почему падение произошло именно в этот "черный" нефтяной понедельник

Дело в том, что для большинства торговцев фьючерсы все же - инструмент хеджирования цены, а для кого-то - инструмент спекуляции. Те фьючерсные контракты на май, за которыми мы наблюдали, перестают торговаться 21 апреля, то есть в понедельник, 20 апреля был последним днем их торгов.

Сами по себе фьючерсы были на руках тех, кто планировал купить нефть, и у тех, кто просто хеджировал свои риски; на фоне снижения цен на нефть в течение последних недель те, кто держал фьючерсы в своих портфелях для хеджирования, решили их продать, и понедельник 20 апреля был последним днем, когда они могли это сделать; им нужно было или продать фьючерсы, или брать на себя обязательства физически купить нефть;

Но покупателей особо не было. Более того, те торговцы, кто планировал купить нефть WTI для себя с поставкой в мае, поняли, что им будет трудно найти физические хранилища для хранения сырой нефти - как я говорил, все хранилища заполнены. Не сжигать же его в факелах.

Поэтому опять-таки этот день стал черным для рынка нефти ввиду того, что одномоментно не совпали спрос и предложение, а ограничения в объемах хранилищ не смогли компенсировать этот разрыв.

Что означают отрицательные цены на нефть

Переменные затраты снижаются со снижением производства, но постоянные расходы остаются; Динамика цен в понедельник показала, что для некоторых нефтедобывающих компаний дешевле продать нефть по любой цене сейчас, чем останавливать добычу и консервировать скважины; даже по отрицательной цене.

Отрицательная цена на фьючерс означала следующее: продавец фьючерсного контракта доплатит свыше 30 долларов покупателю контракта за то, что тот купит у него сырую нефть и потом ее закачает в какие-то свои законтрактованные хранилища;

Такие ситуации с отрицательной ценой фьючерсных контрактов иногда бывают - в таких случаях продавцы просто рассчитывают свои альтернативные издержки владения контрактом, и в случае, если эти расходы выше, чем потери от негативной цены, могут продавать активы ниже нуля, то есть доплачивая покупателям.

Стоит сказать, что для тех, кто имел, куда сгружать нефть, это была очень прибыльная сделка.

Что дальше?

Эксперт считает, что не стоит ретранслировать эту однодневную аномалию на будущее нефтяного рынка. Для его развития есть много дополнительных факторов: дальнейшие действия ОПЕК+ по ограничению добычи, продолжительность коронакризиса и всемирного локдауна, постепенное наращивание экономической активности в различных частях мира, да и про влияние зеленых технологий не стоит забывать. Фьючерсы на июнь находятся на уровне 20+ долларов за баррель.

"Но что можно точно сказать: понедельник 20 апреля 2020 войдет в историю и будет описываться в книгах. Да и последние месяцы 2020 года обещают быть не менее захватывающими", - считает эксперт

Напомним, что во время торгов 20 апреля американская нефть WTI резко дешевела и ее стоимость сначала упала до одного доллара, потом - до нуля, далее - цена стала отрицательной, потом подорожала до 22-35 центов за баррель. После того на лондонской бирже ICE произошел резкий обвал стоимости более чем на 300% и цена стала минус 40 долларов за баррель.