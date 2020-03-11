ОАЭ присоединились к Саудовской Аравии в «нефтяной войне» против России

Две страны ОПЕК пытаются поднять ставки в энергетическом противостоянии против Москвы.

Оаэ следом за Саудовской Аравией обещает поднять свою добычу нефти до рекордных показателей в апреле. Таким образом, два члена ОПЕК поднимают ставки в противостоянии против России, которое привело к обвалу мировых цен на нефть.

Как пишет Reuters, два производителя из Персидского залива собираются добавить на рынок эквивалент 3,6% от глобальных поставок нефти. И это произойдет как раз во времена, когда прогноз мирового спроса на нефть впервые за десятилетия сокращается из-за эпидемии коронавируса.

Стоимость барреля уменьшилась почти вдвое с начала года из-за страха, что страны ОПЕК заполнят рынок своей продукцией в битве с Россией после того, как Москва отказала картелю в еще большем сокращении добычи. Производители нефти уменьшали свое предложение после того, как цены на «черное золото» упали в 2016 году.

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Саудовская Аравия уже объявила, что поднимет свое производство до рекордных 12,3 миллионов баррелей в день в апреле. Национальная компания ОАЭ ADNOC заявила, что увеличит свою добычу до 4 миллионов баррелей в день в следующем месяце и собирается усилить свои мощности до 5 миллионов. Хотя ранее компания обещала, что достигнет этого показателя к 2030 году. Таким образом, Эр-Рияд и Абу-Даби могут добавить дополнительные миллионы нефти на рынке, который и без того перенасыщен. В свою очередь, Россия планирует увеличить свою добычу на 300-500 тысяч баррелей в день.