У Ахметова сообщили о приостановке 10 шахт "Павлоградугля" и трех ГОКов

«ДТЭК Энерго» приостанавливает работу предприятия «ДТЭК Павлоградуголь» и трех обогатительных фабрик. Предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору.

Операционная компания «ДТЭК Энерго», обеспечивающая управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции крупнейшего частного украинского энергохолдинга ДТЭК, с 20 апреля приостанавливает работу предприятия «ДТЭК Павлоградуголь», обогатительных фабрик «Павлоградская», «Добропольская», «Кураховская», а также «Першотравенского ремонтно-механического завода» и «Научно-производственного центра ДТЭК».

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Как говорится в сообщении компании, предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору. В соответствии с Отраслевым соглашением и коллективными договорами, все сотрудники, выведенные в простой, продолжат получать доход в размере тарифной ставки с сохранением трудового стажа.

«Системный кризис в энергетической отрасли Украины, который продолжается с прошлого года, привел к разбалансировке энергосистемы Украины. Ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли полностью дестабилизировали работу всех угольных предприятий. Из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. На складах ТЭС и шахт накоплено более 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое», - сказано в сообщении.

Отмечается, что негативная ситуация усиливается общим падением экономики и пандемией коронавируса. Вследствие карантина снижено потребление электроэнергии в стране, снижены объемы производства электроэнергии и уровень платежей.

Как сообщал УНИАН, в конце марта «ДТЭК Энерго» вывел в простой шахты «ДТЭК Добропольеуголь» и «Белозерская», а также обогатительную фабрику «Октябрьская».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

«ДТЭК Павлоградуголь» – угледобывающее предприятие Украины. В состав объединения входят 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.