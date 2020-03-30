Компания Ахметова хочет реструктуризировать долг

ДТЭК разрабатывает предложение по реструктуризации долга и обращается к держателям еврооблигаций с просьбой поддержать компанию в этом решении.

Операционная компания «ДТЭК Энерго», которая обеспечивает управление активами в угледобыче и тепловой энергетике частного украинского энергохолдинга ДТЭК, предпринимает чрезвычайные меры и приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу.

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Как сообщила пресс-служба компании, решение принято в условиях спада мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары.

«Разработанный «ДТЭК Энерго» план по реагированию на кризисные явления содержит меры по минимизации негативных экономических последствий в условиях нарастающего экономического кризиса из-за пандемии коронавируса COVID 19 и необходим для обеспечения работы предприятий, для защиты здоровья сотрудников, для сохранения непрерывности производственных процессов в условиях чрезвычайной ситуации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ДТЭК разрабатывает предложение о введении «standstill» и реструктуризации долга по отношению к выпуску еврооблигаций и обращается к держателям еврооблигаций и банковского долга с просьбой поддержать компанию в этом решении.

Справка УНИАН. ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».