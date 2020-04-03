Кабмин на время карантина запретил отключать электроснабжение водоканалов и шахт

Также запрещается поставщикам газа прекращать газоснабжение производителей тепловой и электрической энергии.

Кабинет министров на время карантина, до 24 апреля 2020 года, запретил поставщикам электроэнергии отключать от электроснабжения ниже технологического уровня водоканалы и угледобывающие предприятия.

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Об этом говорится в распоряжении правительства от 2 апреля, которое опубликовано на сайте Кабмина.

Также запрещается поставщикам газа прекращать газоснабжение производителей тепловой и электрической энергии.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.