Энергокомпаниям напомнили о запрете отключать электричество на период карантина

В условиях карантина и чрезвычайной ситуации многие граждане не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи.

Госэнергонадзор обратился к энергокомпаниям и отметил необходимость соблюдать требования законодательства - не ограничивать поставки электрической энергии потребителям на период действия карантина, сообщается на сайте правительства.

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Сообщается, что в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие граждане не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи, поэтому Госэнергонадзор призвал лицензиатов по распределению электроэнергии и электропоставщиков с пониманием и ответственностью отнестись к сложившейся ситуации.

«Услуги по снабжению электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий», - сказано в сообщении.

Отмечается, что такие нормы прописаны в Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

В частности, в подпунктах закона указано, что на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взимать неустойки (штрафы или пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также приостанавливать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае неуплаты или оплаты услуг не в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 17 марта депутаты Верховной Рады приняли ряд законов, которые вносят изменения в действующие нормы законодательства для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Кабинет министров на заседании 25 марта продлил карантин в Украине до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.