Кабмин запретит отключать электроэнергию населению

По словам президента, сегодня правительство на своем заседании примет ряд важных решений.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании примет решение о запрете отключать электроэнергию для населения в нынешней ситуации карантина в Украине, сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

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"Сегодня проходит заседание правительства, где среди прочего будет принят ряд важных решений. В частности, запрет отключать электроэнергию для населения, изменения в законодательство, которые позволят "Укрпоште" доставлять лекарства", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рекомендовала своим лицензиатам приостановить вынесение предупреждений, осуществление отключений и применение каких-либо других санкций в отношении бытовых потребителей на период действия карантина.