"ДТЭК" Ахметова задолжал государству за газ уже 1,6 миллиарда гривень

В частности, "ДТЭК Востокэнерго" несанкционированно и бесплатно за февраль-март отобрал газа на 241 миллион гривень.

"ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС.

Читайте такжеОблгазы Фирташа не платят за газ новому оператору ГТС

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на письмо ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" на Офис Президента и Кабинет Министров. Отмечается, что копия письма есть в распоряжении издания.

"По данным государственного оператора, "ДТЭК Востокэнерго" несанкционированно и бесплатно за февраль-март отобрал газа на 241 миллион гривень. Потому что оказалось, что у компании вообще нет ни одного поставщика газа", - говорится в сообщении.

При этом компания Ахметова в феврале подала в хозяйственный суд Луганской области иск против АО "Луганскгаз". Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и запретил "Луганскгаза" ограничивать поставки газа на Луганскую теплоэлектростанцию.

Кроме этого, по данным НАК "Нафтогаз Украины", ДТЭК Востокэнерго не заплатил государственному оператору за поставки газа еще 707 миллионов гривень.

Также с 1 июля прошлого года компания ДТЭК перестала платить за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте. По данным издания, по состоянию на март такой долг составляет около 700 миллионов гривень.

Таким образом суммарный долг компании ДТЭК Ахметова перед государством составляет уже более 1,6 миллиарда гривень, из которых 948 миллионов гривень – это долги за газ, который был отобран и потреблен.

Компания ДТЭК добывает 90% украинского угля и владеет 70% всех угольных электростанций и самыми солнечными и ветроэлектростанциями. ДТЭК продает свою электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем в Европе.

За прошлый год компания ДТЭК получила прибыль EBITDA (операционная прибыль до амортизации, уплаты налогов и процентов) в размере 15,5 миллиарда гривень. Летом прошлого года Ринат Ахметов купил виллу во Франции за 200 миллионов евро.