Самое большое падение за 30 лет: что происходит с ценами на нефть и российским рублем (видео)

Основная марка - Brent - стоит сейчас около 36 долларов за баррель.

На днях Россия отказалась от соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на поставки нефти и увеличить ее добычу.

Это вызвало обвал цен на "черное золото" и падение мировых рынков.

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Только за одни сутки цены на нефть упали почти на 10%, затем — еще на 20%. Основная марка - Brent - стоит сейчас около 36 долларов за баррель.

Такого резкого снижения мировая экономика не видела давно — со времени войны в Персидском заливе в 1991 году.

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что стоимость нефти может упасть и до 20 долларов за баррель.

Такая ситуация автоматически потянула вниз и курс рубля. Сейчас он стоит меньше всего за последние четыре года – 72,77 рубля за доллар. Ведь российская экономика является зависимой от мировых цен на нефть. Поэтому эта ситуация может вызвать в России глобальный экономический кризис.

Паника на мировых рынках затронула и Украину. Стоимость доллара в обменниках подскочил до 25,80, евро - до 29 гривен. Однако эксперты успокаивают: курс доллара не должен вырасти до 30 гривен

Напомним, гривна начала рабочую неделю после праздников с падения. Официальный курс НБУ на 10 марта: 100 USD – 2492,15 гривны; 100 EUR – 2823,36 гривны.