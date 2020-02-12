Очередные новшества: украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги

Украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

Потребители для удобства будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, на котором тарифы за голубое топливо как товар и его за его транспортировку будут считаться отдельно, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк на брифинге.

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«Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку», - сказал он.

По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ украинцы все равно не смогут, поскольку поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

«Платежка не может быть одна. Это две разные компании. У нас уже сейчас работает газовый рынок, да, он не совершенен, но он будет улучшаться с каждым месяцем. Мы должны понять, что транспортировку осуществляет монополия. Мы же не можем прокладывать несколько сетей, но их нужно обслуживать. А поставщиков уже сейчас много и появляется много новых», - пояснил глава регулятора.

Как сообщал УНИАН, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал разделение платежек за газ на две правильным шагом, но отметил, что получать их лучше в одном документе.

В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.