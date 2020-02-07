"Все равно получается меньше": Гончарук прокомментировал введение двух платежек за газ

Он заверил, что в ближайшее время правительство сделает все, чтобы информация о тарифах подавалась людям в более понятном и правильном виде.

Разделение платежек за газ на две - отдельно тариф на транспортировку и отдельно тариф на газ - это правильный шаг.

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Об этом заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте премьер-министр Алексей Гончарук.

«Относительно двух платежек. Это правильный шаг. Но, действительно, правильнее было бы, если бы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но при этом правильно организовать, чтобы это все равно был один документ. Мы сейчас над этим работаем», - сказал Гончарук. «В ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в более понятном и правильном виде. Это вопрос коммуникации. На самом деле, если сложить эти суммы, все равно получается меньше, чем люди платили бы, если бы мы с вами не работали», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2019 года НКРЕКП одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределительных компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании. Украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

4 февраля министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что НКРЕКП прорабатывает вариант отмены двух платежек за газ.