Украинцы будут получать отдельную платежку за доставку газа: детали

Операторы газораспределительных сетей отмечают, что все потребители газа получат отдельные счета: один за газ, второй - за услугу по его доставке.

Украинцы с января 2020 года будут получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

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Об этом говорится в сообщении «Региональной газовой компании» (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, в которую входят около 20 операторов газораспределительных сетей (облгазов).

«За доставку газа - будет отдельная платежка. Газ - отдельно, доставка - отдельно! Поэтому с января все потребители газа получат отдельные счета: один за газ, второй - за услугу по его доставке. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны», – говорится в сообщении.

В РГК отметили, что согласно проведенному Киевским международным институтом социологии опросу потребителей, большинство положительно относятся к раздельной системе начисления оплаты за газ.

В компании поясняют, что стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления.

«За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года», - сказано в сообщении.

Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.

При этом сообщается, что, по приблизительным подсчетам, наибольшие суммы в платежках будут в Николаеве (15,4 грн), Черновцах (14,8 грн) и Ивано-Франковске (14,1 грн). А самые маленькие суммы в платежках получат жители Харькова (4,2 грн), Кривого Рога (4,9 грн) и Днепра (7,8 грн).

Потребители могут платить за доставку одним платежом за квартал, полгода или даже год. Таким образом они уменьшат свои расходы на комиссии при проведении платежей. В компании считают, что это актуально для потребителей с газовой плитой или плитой и колонкой: если суммировать их ежемесячные платежи за доставку газа, то это составляет от 100 до 200 грн в год.

В компании отметили, что зимой, когда потребители значительно увеличивают использование газа, платеж за доставку газа остается неизменным. Поэтому финансовая нагрузка зимой при оплате газа уменьшается. В I квартале 2020 года потребители заплатят за доставку газа меньше, чем в прошлом году. Это особенно ощутимо для потребителей, которые пользуются газовым отоплением.

«Если потребитель использовал меньше кубов, то и за доставку в следующем году он будет платить меньше. Поэтому от объемов потребления в течение газового года зависит плата потребителя за доставку газа в следующем году. Услуги по доставке газа необходимо оплатить в текущем месяце, до 20 числа. Так как в некоторых городах и областях размер платы за доставку газа будет меньше комиссии банка, то потребителю будет выгоднее заплатить за несколько месяцев сразу», - говорится в сообщении.

В РГК также напомнили, что те, кто пользуется газовым счетчиком, будут платить за доставку того объема газа, который был ими потреблен в течение «газового года». Он будет учитывать потребление всеми членами семьи, но в отдельной платежке.

«За доставку газа надо будет платить, даже если вы не используете газ в отдельные периоды. В следующем году ваша плата за доставку будет скорректирована в соответствии с реальными объемами потребления», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в октябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

По мнению регулятора, принятие новой методики дает в течение года равномерную нагрузку по оплате услуг потребителю, а также прогнозируемость тарифной выручки облгазов.

24 декабря НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний в течение первого полугодия 2020 года в среднем на 30% до двух с половиной раз, в зависимости от компании.