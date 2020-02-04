Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа, утверждает премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему в январе граждане получили две платежки за газ, и повлияет ли это на общую сумму платежа.

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Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

"В январе украинцы получили не одну, а две платежки - отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала - раньше она входила в общий тариф. Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно изменять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями. Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке", - отметил он.

В то же время премьер уточнил, что оплата транспортировки газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2,8 грн.

"Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа. Также Правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределительных компаний Украины на протяжении первого полугодия 2020 г. - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.