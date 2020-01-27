Цены на нефть снижаются из-за смертельного вируса из Китая

Фьючерсы на нефть марки Brent утром снизились на 2,17% до $59,37 за баррель, ранее опустившись до $58,68 - минимума с конца октября.

Цены на нефть снизились более чем на 2% до многомесячных минимумов в понедельник, поскольку растущее число зараженных новым коронавирусом в Китае усилило опасения о спросе на сырье.

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Фьючерсы на нефть марки Brent утром снизились на 2,17% до $59,37 за баррель, ранее опустившись до $58,68 - минимума с конца октября. Фьючерсы на WTI опустились на 2,33% до $52,93 за баррель, ранее в ходе сессии достигнув минимума с начала октября в $52,15, пишет Рейтер.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман сказал в понедельник, что следит за развитием ситуации в Китае, и добавил, что уверен, что распространение нового вируса удастся сдержать.

Он добавил, что королевство и другие члены Организации стран-экспортеров нефти, наряду с производителями, входящими в группу ОПЕК+, при необходимости могут предпринять меры для стабилизации нефтяного рынка.

На нефть сейчас вряд ли найдется много покупателей, по крайней мере “до тех пор, пока не появятся конкретные признаки взятия под контроль... коронавируса”, сказал Джеффри Хэлли, старший рыночный аналитик OANDA.