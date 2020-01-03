Авдеевка на сутки осталась без электроснабжения

На ЛЭП ведутся восстановительные работы.

В пятницу на сутки было прекращено электроснабжение города Авдеевка Донецкой области из-за проведения восстановительных работ на линии электропередач.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области, без электричества, кроме Авдеевки, остались пять населенных пунктов Ясиноватского района. Всего - более 24 тысяч жителей.

"Для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры г. Авдеевка задействованы две передвижные электростанции мощностью 80 и 40 кВт и два человека личного состава", - сообщают спасатели.

В частности, электричеством обеспечено военно-гражданскую администрацию, пенсионный фонд, Укртелеком, полицейский участок, пункт скорой помощи и насосную станцию теплоснабжения 14-этажки.

"Отсутствие электроэнергии не влияет на теплоснабжение населения. Питьевая вода поступает населению самотеком", - говорится в сообщении.

Восстановить подачу электричества планируют 4 января.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь в Авдеевке мужчина бросил на двор знакомым гранату - пострадал хозяин.