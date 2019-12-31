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Коболев: «Нафтогаз» не ведет переговоры о прямых поставках газа из РФ, но в будущем это может произойти

20:45, 31 декабря 2019
Энергетика
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Андрей Коболев / REUTERS

НАК «Нафтогаз» пока не ведет переговоров с российским «Газпромом» о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.

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Об этом на брифинге заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает ЭП.

"Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока «Нафтогаз» такие переговоры не ведет", - подчеркнул он.

Глава правления «Нафтогаза» назвал маловероятным то, что РФ будет участвовать в модернизации украинской ГТС.

"Финансовых доходов нового Оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства, будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение РФ - ред.) не ожидаю", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. в первый год и по 40 млрд куб - в последующие 4 года.

Ранее сегодня Коболев отметил, что, согласно новому контракту, тариф на гарантированные объемы транзита газа не повысится, однако отказался указать сам тариф, сославшись на конфиденциальность этой информации.

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Теги: #Нафтогаз#Газпром#российский газ