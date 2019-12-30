"Нафтогаз" запустил информцентр, который ежедневно будет сообщать о состоянии транзита российского газа

Таким образом компания готовится к работе в сложных информационных условиях для предотвращения манипуляции со стороны российских СМИ.

«Нафтогаз Украины» запустил Газовый информационный центр, где ежедневно будут обновлять информацию о состоянии транзита российского газа.

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Об этом говорится в сообщении компании «Оператор ГТС Украины», который ведет онлайн-трансляцию марафона на своей странице в Facebook.

«Получить официальную достоверную информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действиях всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в Газовом информационном центре. Запланированы ежедневные брифинги с участием руководителей «Нафтогаза», «Оператора газотранспортной системы Украины», ключевых лиц государства, а также украинских и иностранных экспертов отрасли», - говорится в сообщении.

Таким образом «Нафтогаз» готовится к работе в сложных информационных условиях для предотвращения манипуляции со стороны российских СМИ.

«10-летний транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 1 января в 09:00. В этих условиях чрезвычайно важно избежать распространения непроверенной и противоречивой информации», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз» намеревался создать информационный штаб, который будет мониторить и давать информацию о текущей ситуации с транспортировкой газа и украинскими хранилищами в случае прекращения транзита российского газа через территорию нашей страны.