Украина и Молдова подписали газовое соглашение

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

«Оператор ГТС Украины» и ООО «Молдоватрансгаз» и АО «Молдовагаз» подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

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«Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора и разрешения потребителей Молдовы с 1 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

Отмечается, что в конце этого года «Оператор ГТС Украины» уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским «Газпромом».

Согласно сообщению, ранее сотрудничество украинского оператора ГТС со смежными операторами блокировал долгосрочный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», который завершается 1 января 2020 года.