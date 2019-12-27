Переговоры по транзиту российского газа продолжаются, нужно еще день-два – Гончарук

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил надежду, что уже 27 декабря окончательный вариант нового транзитного договора будет подписан.

Переговоры по транзиту российского газа через Украину еще продолжаются, для завершения этого процесса необходимо день-два, заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

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"По транзиту газу комментировать пока не готов. Переговоры еще продолжаются. Дайте нам еще день-два", – сказал он, попросив не задавать вопросов на эту тему.

Как сообщал УНИАН, представители НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» с 26 декабря проводят встречи для окончательного согласования условий нового договора на транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил надежду, что уже 27 декабря окончательный вариант нового транзитного договора будет подписан.

По итогам трехсторонних переговоров в формате Украина – ЕС – Россия в Минске 20 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны подписали протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей. В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.