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Переговоры по транзиту российского газа продолжаются, нужно еще день-два – Гончарук

17:05, 27 декабря 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Переговоры по транзиту российского газа через Украину еще продолжаются, для завершения этого процесса необходимо день-два, заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

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"По транзиту газу комментировать пока не готов. Переговоры еще продолжаются. Дайте нам еще день-два", – сказал он, попросив не задавать вопросов на эту тему.

Как сообщал УНИАН, представители НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» с 26 декабря проводят встречи для окончательного согласования условий нового договора на транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил надежду, что уже 27 декабря окончательный вариант нового транзитного договора будет подписан.

По итогам трехсторонних переговоров в формате Украина – ЕС – Россия в Минске 20 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны подписали протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей. В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

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Теги: #Нафтогаз#Газпром#транзит газа