Украинцам обещают уменьшение сумм в платежках: тарифы на тепло будут снижать в зависимости от цен на газ

Кабмин дал возможность теплогенерирующим предприятиям снижать тарифы в зависимости от рыночных цен на газ. По словам премьера, сегодня теплогенерирующие предприятия в своих тарифах учитывают прошлогоднюю цену на голубое топливо.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Читайте такжеПочему газ дешевеет, а цены на тепло не снижаются: объяснение от «Киевтеплоэнерго»

Об этом на встрече Совета развития общин и территорий под председательством президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Сегодня на уровне правительства мы приняли постановление, которое позволяет вам фактически на местах учесть рыночную цену на газ. Фактически вы можете откорректировать то, что люди получают в платежке, на разницу между рыночной ценой и ценой, которая сегодня заложена в тарифе», - сказал он.

По словам премьера, сегодня теплогенерирующие предприятия в своих тарифах учитывают прошлогоднюю цену на газ в размере 7482 гривни за тысячу кубометров, тогда как сегодня рыночная цена голубого топлива намного ниже.

«Конечно, по всей стране тарифы разные, потому что они включают транспортировку и все остальное, но сегодня в тарифе у людей сидит цена 7482, то есть, фактически тариф рассчитан на основе прошлогодних цен. Фактически сегодня люди платят так, как будто газ стоит не 5100, а 7400, и это то, с чем мы не можем мириться», - подчеркнул премьер.

По словам присутствовавшей на встрече министра развития общин и территорий Алены Бабак, Кабмин внес изменения в действующие правительственные постановления, которые регулируют поставку услуг отопления и правила поставки тепловой энергии.

«В этих постановлениях правительство предоставило право теплопоставляющим предприятиям работать по законам рынка. В каком смысле? Давать скидку потребителям, если есть возможность», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 15 ноября принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560", которым устанавливались предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

26 июня 2019 года правительство Гройсмана приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривен за квадратный метр - без счетчика.