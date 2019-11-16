Правительство отменило решение Гройсмана об ограничении тарифов на отопление и горячую воду

В Кабмине утверждают, что отмена постановления "обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов".

Кабинет министров Украины на заседании 15 ноября принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560", которым устанавливались предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Постановление №560 правительства Владимира Гройсмана установило предельные тарифы на услугу по снабжению теплом для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн за 1 кв. м (без приборов учета). Также в этом постановлении устанавливались предельные тарифы на услугу горячего водоснабжения: 83,66 грн за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 грн за кубометр (при отсутствии полотенцесушителей).

В Кабмине утверждают, что отмена постановления "обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов".

Кроме того, с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.

В министерстве добавляют, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составил 1,8 тыс грн за Гкал, а ограничения тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд грн.

При этом отмечается, что граждане, чьи доходы недостаточны для расчета за коммунальные услуги, имеют право на субсидию. Всего на следующий год в государственном бюджете на программу субсидий заложено 47,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, правительство Гройсмана 26 июня 2019 года приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.