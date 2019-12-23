В Кремле отрицают наличие закрытых условий в "газовых" договоренностях с Украиной

Пресс-секретарь президента России Песков подчеркнул, что обнародована вся та информация, которую должны были озвучить.

В Кремле заявили, что вся информация, которую должны были обнародовать относительно договоренностей с Украиной по газу, уже озвучена.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вся информация, которая должна была быть обнародована относительно этого, она уже была обнародована, были сделаны заявления и со стороны «Нафтогаза», и со стороны «Газпрома», и также нашими представителями, Козаком (вице-премьер РФ Дмитрий Козак)», - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли закрытые условия для Украины в договоренностях по транзиту газа, в частности увязки с урегулированием конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

Подписание контракта на транзит газа между Украиной и Россией должно состояться до 1 января 2020 года.