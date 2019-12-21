"Сложный для всех сторон компромисс": Витренко оценил договоренности с Москвой по газу

Витренко рассказал, что "Газпрому" придется заключить с "Нафтогазом" соглашение на организацию транзита на пять лет.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал "сложным для всех сторон компромиссом" газовый контракт с российским "Газпромом".

Соответствующее сообщение Витренко разместил на своей странице в Facebook в субботу, 21 декабря.

«О чем договорились. 3 миллиарда долларов «живыми деньгами» до конца этого года. Таким образом в полной мере будет выполнено решение Стокгольмского арбитража по транзитным делом. Здесь полная победа», - написал Витренко

По его словам, объемы транзита могут быть увеличены.

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«Транзит будет продолжен. Определены транзитные мощности на пять лет, за которые Газпром гарантированно должен заплатить. Но объемы транзита могут быть и больше, просто нужно будет дополнительно их заказывать (и платить по значительно более высокому тарифу) на год/квартал/месяц/сутки наперед», - отметил Витренко.

А продолжительность контракта тоже может быть продолжена.

«Победа или предательство? Газпром хотел один год, мы - десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности - тоже примерно посередине между тем, что предлагал Газпром, и что хотели мы. Так что здесь сложный для всех сторон компромисс», - написал он.

Отдельно Витренко добавил, что "Газпрому" придется заключить с "Нафтогазом" соглашение на организацию транзита на пять лет. С определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности. За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" потом оператору. В соглашении между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заранее определен тариф".

Кроме того, эта сделка будет заключена в соответствии с нормами международного права и с международным арбитражем и полностью соответствовать европейским нормам.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.