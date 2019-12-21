Оржель: Украина может получить от "Газпрома" по решению арбитража $3 миллиарда уже до конца года

По словам министра, при этом должны быть выполнены достигнутые сторонами и зафиксированные в протоколе договоренности.

«Нафтогаз Украины» получит от российского «Газпрома» около 2,9 млрд долл. денежной компенсации по решению Стокгольмского арбитража уже до конца года, при условии выполнения достигнутых во время переговоров договоренностей.

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Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, по результатам договоренностей, достигнутых 20 декабря в Минске между представителями Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации.

«Важно, что величина, которая зафиксирована по Стокгольмскому арбитражу, будет выплачена деньгами, если мы все реализуем соответствующие позиции, пакетные, еще до Нового года. Украина, то есть непосредственно компания НАК «Нафтогаз Украины», получит почти 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольма», - сказал он.

Справка. «Нафтогаз» и «Газпром» начали судиться в 2014 году. Россия потребовала от Украины 56 миллиардов долларов за отказ от принципа «бери и плати», согласно которому «Нафтогаз» обязан был выкупать фиксированные объемы газа. Требования украинской стороны укладывались в 44 миллиарда долларов.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на недостаточный объем транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, «Газпром» должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза». Украина также достигла уменьшения обязательных годовых объемов закупок газа с 52 миллиардов кубометров до 5 миллиардов кубометров.